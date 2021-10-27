Монгольские хирурги успешно провели операцию панкреатодуоденэктомии

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии хирурги из Второй национальной центральной больницы успешно провели операцию Уиппла по удалению головки поджелудочной железы.

Об операции Уиппла

Панкреатодуоденэктомии или операция Уиппла проводится для удаления опухоли в головке поджелудочной железы, большом сосочке или верхней части двенадцатиперстной кишки. Эти органы находятся в задней части брюшной полости (живота), за желудком и непосредственно над тонкой кишкой (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Поджелудочная железа и окружающие органы

Операция Уиппла выполняется через один большой разрез (хирургический надрез) в брюшной полости. Иногда перед выполнением большого разреза хирург делает несколько маленьких и вводит маленькую видеокамеру в брюшную полость. Он воспользуется камерой для осмотра органов, чтобы понять, распространился ли рак за пределы поджелудочной железы. Это называется диагностической лапароскопией.

Если рак распространился, хирург может решить не продолжать операцию. Если рак не распространился, хирург сделает большой разрез и проведет операцию Уиппла, чтобы попытаться удалить опухоль.

Во время операции хирург удалит головку поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку, конец общего желчного протока со стороны двенадцатиперстной кишки и желчный пузырь. В некоторых случаях требуется удалить и часть желудка.

После удаления органов хирург соединит оставшуюся часть общего желчного протока и оставшуюся часть поджелудочной железы с тощей кишкой (см. рисунок 2). Это делается для того, чтобы ферменты поджелудочной железы и желчь поступали в тонкую кишку, как и до операции.

Рисунок 2. Поджелудочная железа и окружающие органы после операции

Операция продлится около 4 часов.

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