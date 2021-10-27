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В Ташкенте выпавшая с 3-этажа вуза девушка обвинила замдекана в домогательствах

CentralAsia (UZ) -  В независимый проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz обратилась студентка 3 курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Камилова Муштари-бону, которая рассказала о домогательствах со стороны заместителя декана по делам молодежи вуза.

По ее словам, 18 октября девушка обратилась к замдекана, чтобы получить характеристику. После того как они остались в кабинете одни, мужчина попытался изнасиловать девушку.

Студентке удалось вырваться, и она подбежала к окну, чтобы позвать на помощь. В этот момент, по ее словам, заместитель декана начал выталкивать ее из окна, после чего она упала на асфальт. Затем он закрыл окно, опустил жалюзи и открыл дверь кабинета.

После этого заместитель декана спустился вниз к девушке вместе с молодым человеком, который ждал девушку у кабинета. Собравшимся вокруг людям замдекана сказал, что девушка выпрыгнула сама и предложил отвезти её в больницу.

Девушка успела прошептать молодому человеку, что ее сбросили насильно, после чего молодой человек позвонил её матери и рассказал о случившемся.

Как сообщили врачи, если бы пострадавшую привезли немного позже, её шансы на спасение свелись бы к нулю. У девушки диагностировали перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга.

Как сообщили UzNews.uz в пресс-службе МВД, по данному факту, в отношении заместителя декана было возбуждено уголовное дело по ст. 118 (Изнасилование) и по части 1 статьи 105 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») УК РУз. Он был задержан.

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