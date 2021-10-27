В Пакистане издали книгу «Шавкат Мирзиёев - дальновидный государственный деятель»

CentralAsia (UZ) - В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась презентация книги аналитических статей «Шавкат Мирзиёев - дальновидный государственный деятель», изданной в Пакистане, сообщает ИА «Дунё».

Книга, подготовленная к изданию Центром глобальных и стратегических исследований (ЦГСИ) в Исламабаде совместно с посольством Узбекистана, включает 14 аналитических статей, которые написаны видными экспертами, учеными и молодыми исследователями Пакистана.

«Материалы книги-сборника посвящены итогам социально-экономических реформ и демократических преобразований, реализуемых под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его конструктивной внешней политике, региональным и глобальным идеям, в том числе 10 инициативам, выдвинутых на международной конференции в Ташкенте по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии», - отмечается в сообщении.

Первая часть книги называется «Узбекистан под динамичным руководством президента Шавката Мирзиёева» и состоит из пяти аналитических материалов, отражающих результаты реформ и изменений в различных направлениях узбекского общества.

Во вторую часть, озаглавленную «Контуры внешней политики Узбекистана», включены три аналитические статьи, посвященные роли нашей страны в региональных форумах, значению выдвигаемых главой нашего государства новых взаимовыгодных многосторонних инициатив, а также целям внешней политики Узбекистана.

В третьей части книги, названной «Региональная взаимосвязанность Центральной Азии и Южной Азии: грандиозная инициатива Президента Шавката Мирзиёева» собраны 6 аналитических статей о выдвинутых главой Узбекистана инициативах по региональной взаимосвязанности в ходе международной конференции в июле в Ташкенте.