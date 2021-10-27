Украина впервые применила на Донбассе турецкий беспилотник «Байрактар» (видео)

- Азия и мир, политика
- 12:42, 27 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Украинские военные впервые применили ударный беспилотник турецкого производства «Байрактар», который, как сообщила украинская сторона, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие противника, передает ВВС.
Оперативное командование ВСУ «Восток» сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны сепаратистов. Вероятно, применение БПЛА стало ответным ударом.
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта.
Первым о ракетном ударе «Байрактора» сообщил украинский военный блогер Роман Доник.
«Несколько дней вражеские пропагандисты утверждали, что ВСУ нарушили Минские договоренности и зашли на чужую территорию. Сегодня они с максимальной дистанции в 15 км обстреляли село Гранитное в Донецкой области. В ответ для сохранения жизни солдат и гражданского населения в воздух был поднят «Байрактар», который обнаружил вражескую батарею и уничтожил одно орудие. Расчеты других орудий скрылись», - написал он.
Видео от ДвіЩ, #обстрел #БПЛА #Байрактар #Bayraktar— rexiro (@rexiro3) October 26, 2021
Опубликовано: 26 окт. 2021 г.https://t.co/ljzhq2RUTA pic.twitter.com/1v5yOfOXoP
Позже о первом применении «Байрактара» сообщили другие военные блогеры и волонтеры, а также военное радио «Армия FM».
Об этом событии написал и редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, по словам которого применение БПЛА стало вынужденной ответной мерой, поскольку остановить обстрелы через дипломатические каналы не получилось.
«Байрактар»: что это за беспилотник
Боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Байрактар» TБ2 турецкого производства предназначен для наблюдения за территорией противника с воздуха и оперативного выявления и подавления целей.
Для этого он оснащен управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Боевой дрон оснащен несколькими камерами с высоким разрешением, современным программным обеспечением и может без посадки находиться в воздухе более суток.
«Байрактар» стал самым известным беспилотником во время последнего обострения в Карабахе. Большинство видеозаписей ударов по целям в Карабахе, которые распространяли азербайджанские военные, эксперты приписывают именно ему.
TБ2 - настоящая «звезда» на рынке дронов. Турция применяла их в Сирии во время операции «Весенний щит» в феврале 2020 года, а до этого в Ливии, где этот беспилотник действовали против армии Хафтара.
Переговоры о закупке дронов у Турции Украина начала вести еще в 2018 году, а в 2019 году ВСУ провели собственные испытания беспилотника. Тогда же военные пришли к мнению, что «Байрактары» могли бы существенно усилить обороноспособность Украины.
Первый беспилотник был приобретен в июле 2021 года, а уже в августе БПЛА приняли участие в параде по случаю 30-летия независимости Украины.
Что говорят в ДНР и ЛНР
Российские СМИ и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляют об эскалации военных действий со стороны украинской армии.
В украинском пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) эту информацию опровергли: «В социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что это ложная информация».
Вроде как #Тельманово, 26/10/21, танчики #1ак #роа https://t.co/Y5ss49B5xv pic.twitter.com/g05psD49XJ— Necro Mancer (@666_mancer) October 26, 2021
Тем временем в соцсетях распространяется видео движения танков недалеко от линии фронта со стороны ДНР. Подлинность видео не подтверждена.