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Монголия перейдет на «желтый» уровень, когда 50% целевой группы получат бустерную дозу

CentralAsia (MNG) -  На сегодняшнем очередном заседании Кабинета министров премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сообщил, что «оранжевый» — уровень 3 повышенной готовности должен быть понижен до «желтого» — уровень 2 в случае, если 50% целевой группы получат третью дозу вакцины против коронавируса.

В связи с этим Государственной и муниципальной комиссиям по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить подготовку к переходу на «желтый» уровень. Он также подчеркнул необходимость призвать граждан получить третью дозу, и что научные организации должны информировать о результатах третьей дозы.

Когда в следующем месяце мероприятия в области искусства, культуры и спорта будут возобновлены с 50-процентной посадкой, премьер-министр поручил заместителю премьер-министра, губернатору столицы и соответствующим должностным лицам заключить подробные контракты на подотчетность с предприятиями.

По данным Минздрава Монголии на 27 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 254 866 человек (69,3% населения страны), вторую дозу – 2 138 490 человек (65,7% населения страны). 393 631 человек привиты третьей дозой.

Коронавирус в Монголии
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