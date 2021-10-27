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Узбекистан и Россия намерены создать механизм предвыездной подготовки мигрантов

CentralAsia (UZ) -  В Торгово-промышленной палате России состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ, Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Министерством занятости и трудовых отношений РУз.

Подписи под документом поставили президент ТПП РФ Сергей Катырин, министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Нозим Хусанов и председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов.

В ТПП России указали, что новый механизм может предполагать сопровождение и контроль профподготовки и аттестации, обучение русскому языку и основам российского законодательства, а также подтверждение того, что кандидаты готовы работать на определенных работодателем условиях.

Кроме того, стороны договорились создать механизм проведения видеособеседований, во время которых работники смогут кратко продемонстрировать свои трудовые навыки. Еще одна договоренность касается сопровождения работодателей и работников при организованном наборе.

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