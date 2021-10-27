В Казахстане в ближайшие дни ожидаются снег и метель, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 28, 29 и 30 октября.

Как сообщает «Казгидромет», в предстоящие дни, согласно прогнозу, с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

«Ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра в северных и центральных районах страны с низовой метелью и гололедом, 28-29 октября в горных районах юга и юго-востока - сильные осадки. Также по республике ожидается туман» - говорится в сообщении.

Колебание температуры воздуха на западе ночью от 5 мороза до 8 тепла, днем основной фон от 5 до 15 тепла.

На северо-западе и севере ночью колебание от 8 мороза до 5 тепла, днем колебание от 3 до 8 тепла.

В центре ночью небольшое повышение от 10 до 3 мороза, днем колебание от 0 до 13 тепла.

На востоке ночью колебание от 7 мороза до 5 тепла, днем от 2 до 15 тепла, на юге ночью основной фон 5 мороза, днем 7-15 тепла.

На юго-востоке страны ночью небольшое понижение, днем колебание от 10 до 15 тепла.

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