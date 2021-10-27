Глава центра Гамалеи оценил эффективность «Спутника V» против штамма AY.4.2 коронавируса

CentralAsia (CA) - Вакцина «Спутник V» защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В понедельник стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новой разновидностью штамма дельта — AY.4.2.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что новые виды «дельты» появляются постоянно, при этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной «дельтой».