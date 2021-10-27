Минздрав Узбекистана взял под контроль состояние девушки, обвинившей замдекана в домогательствах

CentralAsia (UZ) - Ранее сообщалось о попытке изнасилования студентки Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами заместителем декана этого же вуза. Также сообщалось, что во время инцидента девушку столкнули из окна в кабинете замдекана.

"Минздрав Республики Узбекистан внимательно следит за здоровьем пострадавшей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, продолжается лечение", - отмечается в сообщении министерства.

Девушка была доставлена в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте 18 октября этого года. При экспресс-обследовании выявлены кататрамва, травмы суставов, переломы правой плечевой кости и костей таза, переломы пятого поясничного позвонка, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб лба, травматический шок.

Когда пациентка была доставлена в больницу, в области лба была проведена первая хирургическая операция и наложен шов. Ей провели противошоковую операцию и поместили в травматологическое отделение центра. После этого был проведен ряд лечебных операций.

Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, отметили в Минздраве РУз.