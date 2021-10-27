В Узбекистане должников по алиментам ограничат в праве на вождение авто

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен законопроект, которым предусматривается ограничение прав на вождение автомобиля должников по алиментам.

Согласно законопроекту, решение о временном ограничении права должника управлять автомобилем может быть принято в случае, если гражданин вовремя не выполняет требования исполнительного листа или судебного документа по неоправданным причинам.

При этом государственный исполнитель подает в суд временный запрет на выдачу лицензии должнику, а также приостановку ранее выданных лицензий, разрешений и специальных прав.

Отмечается, что лишение водительских прав или лицензии будет действовать до тех пор, пока должник не расплатится по алиментам.

Так, предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством должником, чье право на управление было ограничено – наложение штрафа в размере 5 базовых расчетных величин (1 БРВ=289 000 сумов или $27).

При неисполнении должником по уплате алиментов требований, содержащихся в исполнительном документе, в установленный срок без уважительных причин, могут приостановить действие лицензий, разрешений и специальных прав, а также временно запретить ему выдачу лицензий.

Обсуждение проекта продлится до 10 ноября.