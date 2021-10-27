Монгольская железная руда ввозится автотранспортом через Ханги-Мандал

CentralAsia (MNG) - По сообщению Министерства дорожного и транспортного развития, продукция горнодобывающей промышленности экспортируется через четыре пограничных пункта пропуска, а именно Баянхошуу, Ханги-Мандал, Гашуунсухайт и Шивээхурэн.

Несмотря на приостановку работы на пограничном пункте Эрээн в Китае, было достигнуто соглашение о проведении грузовых перевозок между двумя странами через пограничный пункт Ханги-Мандал. В настоящее время железная руда, продукт, который в основном транспортировался по железной дороге, вывозится грузовиками через пограничный пункт пропуска.

По состоянию на 21 октября Монголия в этом году экспортировала в Китай 6,12 тонны железной руды. Начиная с прошлого месяца, на китайский рынок поставляется в среднем около 2000 железнодорожных вагонов с железной рудой. Кроме того, за последние 14 дней железную руду перевезли 200 грузовиков, сообщает министерство.

Что касается угля, то за последнюю неделю горнодобывающую продукцию перевезли 3046 грузовиков и 982 железнодорожных вагона. По сравнению с предыдущим месяцем перевозки угля автомобильным транспортом увеличились на 11,2 процента, поездами — на 77,3 процента. Ежедневно через пограничный пункт Гашуунсухайт проезжают около 300-410 грузовиков с углем и 60-75 грузовиков с медным концентратом. Всего с начала года экспортировано 1,07 миллиона тонн медного концентрата.

Экспорт угля в октябре увеличился на 11,2 процента.

В связи с постановлением Правительства, направленным на увеличение экспорта угля, построен терминал для контейнерных перевозок и ведется подготовка к транспортировке угля через терминал.

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