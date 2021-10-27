Минздрав России одобрил одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа

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- 14:55, 27 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», а также вакцины против гриппа, передает ТАСС.
Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.
«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», - говорится в документе.
При этом в инструкции отмечается, что смешивание вакцины «Спутник Лайт» с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается.
Ранее Минздрав разрешил одновременное применение вакцины «Спутник V» и вакцины против гриппа. Отмечалось, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.