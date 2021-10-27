Законопроект о государственной службе Монголии находится на стадии рассмотрения

CentralAsia (MNG) - Парламент решил обсудить проект поправки к Закону о государственной службе.

Законопроект поднимает требования для того, чтобы стать государственным служащим. В частности, проект поправки предусматривает, что государственный служащий должен иметь профессию, специализацию или степень в области, соответствующей занимаемой должности. В нем также говорится, что государственный служащий должен иметь не менее четырех лет опыта работы в соответствующей области и не менее четырех лет опыта работы на государственной службе.

Законопроект, который предусматривает прямое назначение выпускников лучших университетов мира на государственные должности, подвергся критике в ходе сессии. Это положение было удалено в процессе голосования. Рабочая группа рассмотрит критерии, связанные с поведением и самоуправлением государственных чиновников.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения