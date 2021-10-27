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В России второй день подряд выявили менее 37 тыс. заболевших COVID

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 36 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 055 (8,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 352 601 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 206,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 557 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 911 402 человека.

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