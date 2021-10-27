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В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 123 человека, передает оперативный штаб.

Более 1000 человек в сутки умирают от COVID-19 девятый день подряд, накануне впервые была зафиксирована смерть более 1,1 тыс. человек.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 91 и Санкт-Петербурге — 74.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 233 898 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,3 млн, из них выздоровели — 7,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 911 402 пациента.

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