В Китае на химическом заводе произошел взрыв
- Азия и мир, происшествия
- 15:49, 27 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Сильный взрыв произошел на химическом заводе, расположенном в восточной провинции Китая Шаньдун, передает Beijing Today.
В издании сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в ночь на 27 октября на химическом предприятии, расположенном в уезде Гаоцин городского округа Цзыбо. Отмечается, что взрыв был слышен на расстоянии до 20 км, а территорию завода заволокло густым дымом.
山东淄博高青县化工厂爆炸！一个国家管理有这样，爆炸连连？ pic.twitter.com/3rrjdooI2I— 吴文行wenxingwu (@wuwenhang) October 26, 2021
В результате происшествия пострадал один человек. Близлежащие дороги закрыли для движения транспорта. Причины произошедшего пока не сообщается. Местные службы спасения уже работают на месте аварии.