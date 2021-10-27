В Китае на химическом заводе произошел взрыв

CentralAsia (CA) - Сильный взрыв произошел на химическом заводе, расположенном в восточной провинции Китая Шаньдун, передает Beijing Today.

В издании сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в ночь на 27 октября на химическом предприятии, расположенном в уезде Гаоцин городского округа Цзыбо. Отмечается, что взрыв был слышен на расстоянии до 20 км, а территорию завода заволокло густым дымом.

В результате происшествия пострадал один человек. Близлежащие дороги закрыли для движения транспорта. Причины произошедшего пока не сообщается. Местные службы спасения уже работают на месте аварии.