В Таджикистане ожидается похолодание и дожди, - синоптики

CentralAsia (TJ) - Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает, что в конце октября в стране ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

В частности, с 28 по 31 октября по прогнозу будет снижение температурного фона (особенно в ночное время), дождь, а на высоте свыше 2000 метров – снег.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны, в отдельных высокогорных районах снег будет сильный, а средняя температура воздуха в долинах снизится на 10-12 градусов.

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