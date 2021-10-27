Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю

CentralAsia (CA) - Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Москвой 24» рассказал, что кашель при COVID-19 имеет важную отличительную особенность — при нем выделяется мало мокроты либо ее нет вообще.

«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный», - объяснил медик.

При этом врач отметил, что тип кашля необязательно сигнализирует о заражении именно коронавирусом. При легком течении COVID-19 он может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, поскольку мокрота образуется из-за бактериальной флоры.

«Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное», — добавил Крючков.

Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. По мнению иммунолога, кашель — вне зависимости от свойств и признаков — серьезный повод сдать анализы. «Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», — сказал он.

С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 244 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 4,9 млн человек. Наиболее сложна ситуация — в США, Индии и Бразилии.