Цукерберг и его жена стали фигурантами иска о домогательствах

CentralAsia (CA) - Против основателя Facebook Марка Цукерберга, его жены Присциллы Чан и относящихся к их семье юридических лиц поданы два судебных иска с обвинениями в харассменте и нарушении трудовых прав, сообщает NBC News. Компания Facebook в исках не фигурирует, также нет непосредственных обвинений против Цукерберга и его жены, хотя они и указаны ответчиками по иску.

С жалобой в суд обратились двое сотрудников семейных компаний Цукербергов: Миа Кинг и мужчина, который фигурирует под псевдонимом Джон Доу.

В судебных документах Кинг описывается как чернокожая женщина и член ЛГБТ-сообщества, которая с мая 2018-го по февраль 2019 года работала помощником по безопасности в компании Limitless Specialty Services LLC. Фирма предоставляет семье Цукербергов охранные услуги.

В своей 29-страничной жалобе она заявила, что подвергалась на работе многочисленным унизительным замечаниям, которые касаются расы и пола, а также неуместным оценкам ее груди. Кроме того, она утверждала, что при попытках жаловаться внутри компании женщина-коллега ответила ей, что «мужчины здесь руководят, мужчины у власти». Кинг также пожаловалась, что ей не оплатили должным образом сверхурочную работу.

Доу, который является открытым геем, работал «менеджером по ведению домашнего хозяйства» в семье с января 2017-го по март 2019 года. Он написал жалобу на 35 страниц, в которой рассказал, что в его обязанности входило «управление различными объектами недвижимости семьи Цукерберг». Он утверждает, что ему приходилось работать более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, «за что он никогда не получал компенсации». Доу также пожаловался, что его много раз «заставляли работать по семнадцать часов в день, чтобы подготовить недвижимость к приезду Цукербергов», и не оплачивали сверхурочные.

Кроме того, истец отметил, что страдает эпилепсией, а его заставляли выполнять работу, которая усугубляла его состояние или представляла опасность. Например, подниматься по лестнице или переносить тяжелые вещи. Кроме того, Доу утверждает, что он подвергался сексуальным домогательствам и выслушивал антигейские высказывания.

Издание Daily Beast сообщает, что истцы подвергались расистским и гомофобным оскорблениям со стороны Лиама Бута, бывшего начальника службы безопасности Цукербергов. Он, в частности, называл Кинг «гетто» и говорил, что ее взяли на работу для обеспечения разнообразия (diversity — термин, означающий расовое и этническое разнообразие в коллективе или другой определенной группе людей). Доу обвинил Бута в том, что тот делал нежелательные комментарии о его сексуальности, ощупывал ягодицы Доу и ударил его в пах на рабочем мероприятии.

Это сообщение последовало вслед за скандалом, связанным с Facebook. Американские СМИ продолжили серию расследований о проблемах в работе соцсети — «Досье Facebook» (The Facebook Papers). В распоряжении журналистов оказались внутренние документы компании, переданные бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген.