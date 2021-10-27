Сверхдержавы ничего не смогли сделать для Афганистана, - глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 27 октября провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Абдулазиз Камилов прибыл в Тегеран для участия на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана, сообщила пресс-служба МИД РУз.

«Я надеюсь, что на встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран удастся достигнуть общего видения для решения проблем Афганистана», – подчеркнул глава Ирана.

Камилов добавил: «Учитывая, что сверхдержавы ничего не смогли сделать для Афганистана, встреча в Тегеране имеет большое политическое значение».

На встрече президент Ирана охарактеризовал отношения между Ираном и Узбекистаном как братские и развивающиеся. Он заявил, что Иран не видит никаких ограничений в развитии отношений с Узбекистаном в политических, экономических и культурных сферах.

Абдулазиз Камилов, в свою очередь, отметил: «Две страны обладают большим потенциалом для развития отношений, и мы полны решимости воспользоваться этим потенциалом. Узбекистан стремится к тесному сотрудничеству с Ираном в различных региональных и международных областях».