Возобновлено регулярное автобусное сообщение «Ташкент - Худжанд - Ташкент»

CentralAsia (TJ) - Регулярное автобусное сообщение по этому маршруту осуществляется ежедневно. Предприятие «Узавтотранс сервис», осуществляющее перевозку пассажиров, обслуживает пассажиров на автобусах марки «Yuotong».

Со стороны Таджикистана по данному маршруту будут курсировать автобусы марки «Vfnholl», принадлежащие ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан».

Как сообщили в Министерстве транспорта РУз, автобусы отправляются с автовокзала «Тошкент» в 09:00 и 18:00.

Стоимость проезда из Ташкента в Худжанд установлена в размере 100 000 сумов ($9,3).

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