В Тегеране прошла встреча глав МИД стран – ближайших соседей Афганистана

CentralAsia (UZ) - 27 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств государств – ближайших соседей Афганистана, состоявшейся в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В своем выступлении глава МИД Узбекистана отметил, что сегодня в Афганистане сложилась совершенно новая реальность. Создано Временное правительство, которое обладает всей полнотой власти и стремится получить международное признание.

Констатировано, что в обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности, напрямую затрагивающим национальные интересы региональных стран, прежде всего, сопредельных государств.

Особо подчеркнуто, что на современном этапе необходимо разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана, в целях недопущения международной изоляции этой страны.

Участники форума отметили ключевую значимость консолидации усилий международного сообщества в вопросе восстановления экономики Афганистана, оказания дружественному афганскому народу экстренной гуманитарной и иной помощи.