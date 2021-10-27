Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

CentralAsia (CA) - Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский. Об этом говорится в сообщении Минкультуры, поступившем в РБК.

Новому руководителю предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ им. А.П. Чехова, и предложить зрителю новые творческие проекты, отметили в ведомстве. «Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — подчеркнули в пресс-службе Минкультуры.

Кадровые назначения произошли также и в МХАТ им. М. Горького. Генеральным директором театра стал Владимир Кехман. Одновременно он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — считают в министерстве.

Женовач был назначен худруком МХТ в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. В июне 2018 года режиссер Константин Богомолов, который работал в МХТ с 2012 года сообщил, что театр решил не продлевать с ним контракт на дальнейшие постановки и он уходит из МХТ как режиссер. По его словам, в театре сообщили, что с Богомоловым «как с режиссером у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов». За время работы в МХТ Богомолов поставил спектакли «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025», «Дракон», «Идеальный муж», «Карамазовы», «Мужья и жены», «Мушкетеры. Сага. Часть первая» и «Три сестры».

Владимир Кехман ранее был главой группы JFC и директором Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. После признания Кехмана банкротом его имущество в 2017 году было распродано на торгах. В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC — некогда крупнейшего импортера бананов. Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого Кехмана. Только Сбербанк оценил его задолженность в 4,5 млрд руб. В отношении Кехмана суд вводил процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода.