РФ призвала соседей Афганистана не допустить присутствия НАТО на их территории

Сергей Лавров

CentralAsia (UZ) - Россия призывает соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия на их территории сил США и НАТО. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана (Иран, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

"В очередной раз призываем стран - соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", - заявил глава российского МИДа.

Лавров заявил, что США всегда относились к Афганистану лишь как к инструменту для решения своих геополитических задач.

"Упорное желание западников перекроить Афганистан по своим лекалам привело к печальным последствиям: внутренней вражде и кровопролитию, поляризации общества, социально-экономическому коллапсу, гуманитарной катастрофе. Способствовало разгулу международных террористических группировок, неслыханному по объемам производству наркотиков и коррупции, - сказал он. - Хотя кого в США или других западных столицах это волнует? Афганистан, находящийся в тысячах километров, всегда был для них лишь удобным инструментом для реализации узкокорыстных геополитических задач".

Лавров указал, что сегодня Афганистан является страной, которой фактически приходится начинать все с нуля, выстраиваться с руин - в прямом и переносном смысле этого слова. "Это закономерный плачевный итог двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства", - отметил министр.

Лавров заявил, что террористы, выдавая себя за беженцев из Афганистана, пытаются проникать в соседние страны, этому необходимо противодействовать.

"Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - сказал он.

Первая встреча стран - соседей Афганистана прошла 8 сентября в онлайн-режиме. В ходе нынешнего мероприятия в Тегеране стороны планируют сконцентрировать усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп.

Представители движения "Талибана" не приглашены на встречу и подтвердили, что участие не примут.