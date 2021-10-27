Туркменистан и Иран обсудили подготовку VI Каспийского саммита

CentralAsia (TM) - Подготовку VI Каспийского саммита и 15-й встречи глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), которые должны состояться в Туркменистане, обсудил 26 октября в Тегеране глава туркменского МИД Рашид Мередов с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба МИД, Раиси и Мередов обменялись также мнениями о состоянии и перспективах партнёрства Ирана и Туркменистана в различных сферах.

По мнению участников встречи, у двух стран имеется солидный потенциал в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Предыдущий, V саммит глав прикаспийских стран, прошёл в 2018 году в городе Актау (Казахстан). Итогом встречи в верхах стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).