Узбекистан построит две школы в Кыргызстане

- Узбекистан, общество
- 17:25, 27 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана, согласно которому Узбекистан планирует построить две школы в Баткенской области, сегодня, 27 октября, был рассмотрен комитетом Жогорку Кенеша КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
Общеобразовательные школы, рассчитанные на 330 мест, будут построены в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района.
«Для этих целей в селе Маргун будет выделен участок размером 0.30 гектара и 0.75 гектара земли в селе Самаркандек», сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.
Отмечается, что после завершения строительства школы будут переданы в собственность Кыргызстана.