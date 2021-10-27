Узбекистан построит две школы в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - Проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана, согласно которому Узбекистан планирует построить две школы в Баткенской области, сегодня, 27 октября, был рассмотрен комитетом Жогорку Кенеша КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Общеобразовательные школы, рассчитанные на 330 мест, будут построены в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района.

«Для этих целей в селе Маргун будет выделен участок размером 0.30 гектара и 0.75 гектара земли в селе Самаркандек», сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

Отмечается, что после завершения строительства школы будут переданы в собственность Кыргызстана.