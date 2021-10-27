«Талибан» и Туркменистан обсудили строительство ТАПИ

CentralAsia (TM) - Исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти «Талибана» Мохаммад Иса Ахунд провел в Кабуле встречу с послом Туркменистана Ходжой Овезовым. Об этом 27 октября сообщил в своем Twitter заместитель министра информации и культуры Забиулла Муджахид.

د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر د ترکمنستان له سفیر سره وکتلhttps://t.co/VxszXJ7AlN pic.twitter.com/keFTPB4cWe — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 26, 2021

«В ходе беседы рассмотрены различные экономические проекты между двумя странами», – написал чиновник. В частности, стороны обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ.

МИД Туркменистана о встрече не сообщает.

15 августа боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

17 августа официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что движение заинтересовано в строительстве крупных проектов – ТАПИ и железных дорог.

29 сентября и.о. МИД Афганистана Амир Хан Муттаки уже «детально» обсуждал с туркменским послом строительство ТАПИ.

Строительство газопровода ТАПИ (аббревиатура по названиям государств, по которым он проходит - прим.ред.) общей протяженностью 1814 км и мощностью 30 млрд кубометров природного газа в год, началось в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Трубопровод начинается на туркменском месторождении Галкыныш в Марыйском велаяте (области), в 150 км от границы Афганистана, проходит через Герат в южные провинции Фарах, Гильменд и Кандагар и далее — в Пакистан и Индию.

В феврале 2018 года официально стартовала прокладка трубопровода по территории Афганистана. Из-за военный действий в этой стране завершение реализации проекта несколько раз откладывалось. По предварительным расчетам, за транзит туркменского газа афганская сторона будет получать $500 млн прибыли, а также 500 млн кубометров газа ежегодно в течении 10 лет. С запуском проекта ТАПИ более 12 тыс. человек получат рабочие места.

Туркменская сторона и в предыдущие годы вела переговоры с талибами по поводу ТАПИ. В начале 2015 года Гурбангулы Бердымухаммедов пригласил главу офиса «Талибана» в Катаре Шера Мухаммада Аббаса Станакзая в Туркмению обсудить обеспечение безопасности этого проекта. «Талибан» при этом и ранее выражал заинтересованность в проведении газопровода из Туркменистана в Афганистан и далее в Пакистан и Индию, поскольку он даст работу тысячам афганцев и в дальнейшем обеспечит газом население и предприятия.