Главы Узбекистана и Китая обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, пишет пресс-служба главы государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах, пожелав ему удачи и новых успехов.

Глава государства выразил поддержку «политике единого Китая» и решительной борьбе против «трех сил зла» – терроризма, экстремизма и сепаратизма. Также он выразил признательность китайской стороне за большую практическую помощь в противостоянии пандемии коронавируса, включая своевременные поставки и совместное производство вакцин.

Также лидеры стран отметили заметный рост показателей в торгово-экономической сфере.

Особое внимание уделено подготовке пятилетней Программы торгово-экономического сотрудничества, в которую включены стратегические проекты в сфере инноваций, искусственного интеллекта, цифровых технологий и электронной коммерции. Обсуждалось также развитие системы эффективных транспортных маршрутов, связывающих Китай с нашим регионом и формирующих Евразийский трансконтинентальный транзитный коридор в рамках инициативы «Пояса и пути».

Кроме этого, лидеры обсудили тему Афганистана: для помощи афганскому народу лидеры страны договорились продолжить диалог в рамках ШОС и других форматов.