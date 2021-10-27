экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы Узбекистана и Китая обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, пишет пресс-служба главы государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах, пожелав ему удачи и новых успехов.

Глава государства выразил поддержку «политике единого Китая» и решительной борьбе против «трех сил зла» – терроризма, экстремизма и сепаратизма. Также он выразил признательность китайской стороне за большую практическую помощь в противостоянии пандемии коронавируса, включая своевременные поставки и совместное производство вакцин.

Также лидеры стран отметили заметный рост показателей в торгово-экономической сфере.

Особое внимание уделено подготовке пятилетней Программы торгово-экономического сотрудничества, в которую включены стратегические проекты в сфере инноваций, искусственного интеллекта, цифровых технологий и электронной коммерции. Обсуждалось также развитие системы эффективных транспортных маршрутов, связывающих Китай с нашим регионом и формирующих Евразийский трансконтинентальный транзитный коридор в рамках инициативы «Пояса и пути».

Кроме этого, лидеры обсудили тему Афганистана: для помощи афганскому народу лидеры страны договорились продолжить диалог в рамках ШОС и других форматов.

print
  • В Таджикистане ожидается похолодание и дожди, - синоптики
  • Украина впервые применила на Донбассе турецкий беспилотник «Байрактар» (видео)
  • В Казахстане в ближайшие дни ожидаются снег и метель, - «Казгидромет»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com