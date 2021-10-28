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В Монголии может появиться «вакцинный туризм» для иностранцев

CentralAsia (MNG) -  Вакцинальный туризм: можно ли сделать прививку в Монголии?

27 октября премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ на заседании Кабинета министров поручил министрам нормализовать работу воздушной границы и оживить туристический сектор.

«Министру МИД Б. Батцэцэгу и министру дорога и транспорта Л. Халтару необходимо провести переговоры с другими странами и стабилизировать свои операции на воздушной границе с 1 ноября. В то время, когда Китай закрывает свои границы, важно упорядочить свое воздушное пространство и увеличить частоту полетов. Министру окружающей среды и туризма Н.Уртнасану следует встретиться с туристическими компаниями и призвать иностранных туристов приехать в Монголию и пройти вакцинацию. Если в их стране не хватает вакцин, значит, они приедут в нашу страну и получат бесплатные вакцины для посещения в нашей стране», - сказал он.

Например за уколами российские туристы едут в Германию, Францию, Италию, Испанию и другие государства, где вакцинируют иностранцев. И к вакцинному туризму подключилась Хорватия. Россияне теперь могут привиться там признанными в ЕС и одобренными ВОЗ препаратами от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Россияне в последние несколько месяцев начали активно заниматься «вакцинным туризмом». Они ездят в страны Европы, где можно сделать себе прививку вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Чаще всего они это делают ради возможности больше путешествовать в будущем.

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