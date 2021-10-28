Xanadu консолидирует 100% владение Улаан-Уул (Red Mountain) в Монголии

CentralAsia (MNG) - Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM, TSX: XAM) (Xanadu или Компания) сообщает, что консолидировала 100% -ную долю в высокоперспективном медно-золотом порфировом районе Улаан-Уул (Red Mountain).

Район Улаан-Уул (Red Mountain) расположен в аймаке Дорноговь на юге Монголии, примерно в 420 км к юго-востоку от Улан-Батора и в 70 км к западу от центра аймака Сайншанд.

Главный исполнительный директор Xanadu, доктор Эндрю Стюарт, сказал: «Это знаменует собой важную веху для Xanadu, который теперь на 100% владеет очень перспективным районом Улаан-Уул (Red Mountain). Консолидация Улаан-Уул (Red Mountain) повышает ценность предложения компании для инвесторов, укрепляет наш солидный портфель проектов и является важным шагом в более широкой стратегии по оптимизации владения нашими монгольскими активами. Мы хотели бы поблагодарить JOGMEC за их ценное партнерство и технический вклад в течение последних двух лет, которые ускорили разведку и предоставили значительный набор данных для нашей текущей стратегии разведки».

Enkh Tunkh Delkhii LLC (Enkh) — частная монгольская компания, которая владела 10% долей в Улаан-Уул (Red Mountain) (90% Xanadu) до заключения Соглашения о совместной разведке с JOGMEC. Владельцы Enkh согласились продать свои 10% Xanadu за 350 000 долларов США. Регистрация изменения прав собственности на акции в настоящее время завершается с регулятором Монголии.

Район Улаан-Уул (Red Mountain) включает около 57 квадратных километров приграничного террейна со значительными запасами полезных ископаемых и предоставленной 30-летней лицензией на добычу полезных ископаемых.

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