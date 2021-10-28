Особое внимание необходимо уделить вопросу иностранных инвестиций, - спикер Монголии

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день в Монголии действуют 35 иностранных инвесторов. Это явный признак того, что проблема иностранных инвестиций требует особого внимания, - подчеркнул спикер Великого Государственного Хурала Г. Занданшатар во время дискуссии на тему «Правовые реформы для поддержки инвестиций».

Обсуждение было совместно организовано Аппаратом парламента и Американской торговой палатой в Монголии (AmCham Mongolia) в Государственной палате 26 октября. В своем вступительном слове спикер отметил необходимость срочных правовых реформ для поддержки инвестиций. в Монголии, наряду с принятием надлежащих мер по привлечению как иностранных, так и отечественных инвесторов, а также устранением неправильных представлений общественности по этому поводу.

Затем он сказал: «С точки зрения соответствующей правовой среды Монголия имеет открытую и благоприятную среду для иностранных инвестиций. Правительство Монголии подписало соглашения об освобождении от двойного налогообложения с 29 странами, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с 24 странами, а также соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций с 42 странами. Несмотря на это, в настоящее время мы сталкиваемся с необходимостью улучшения инвестиционного климата, предоставления юридических гарантий и поддержки инвесторов, а также вывода инвестиционной выгоды на новый уровень. В то время как годовой объем инвестиций составлял 1,5 миллиарда долларов США в 2016 году, он достиг 3,1 миллиарда долларов США в 2019 году, что на тот момент было самым высоким показателем за последние восемь лет. Однако в 2021 году объем инвестиций упал почти в 3 раза и составил 1,3 миллиарда долларов США. Из общего объема инвестиций, сделанных в Монголии, горнодобывающий сектор составляет 70 процентов, что является весьма значительной суммой, в то время как сектор торговли и услуг составляет 17 процентов. Великий Государственный Хурал и Правительство Монголии поставили одну из своих основных целей — диверсифицировать экономику за счет увеличения прибыли, получаемой в сельскохозяйственном секторе, и поддержки промышленного развития для экспорта продукции для начинающих».

В ходе обсуждения Постоянный координатор ООН Тапан Мишра выразил поддержку развитию правовых реформ в качестве меры противодействия сокращению иностранных инвестиций в Монголии. Он также отметил решающую важность привлечения инвестиций для достижения Монголией целей в области устойчивого развития к 2030 году.

Что касается депутата Х. Ганхуяг, он подчеркнул, что во время внесения законопроекта об инвестициях в 118 странах не установлены минимальные инвестиционные минимумы для иностранных инвесторов, и подчеркнул, что правовые реформы сосредоточены на привлечении инвестиций в короткие сроки. восстановить экономику.

Директор по политике и пропаганде Американской торговой палаты в Монголии Г.Жавхлантөгс сказал: «За последние два года иностранные инвестиции в Монголию упали на 571 миллион долларов США. В настоящее время считается, что поддержка инвестиций из стран «третьего соседа» наряду с двумя соседними странами окажет значительное положительное влияние на экономику страны. Например, Казахстан смог привлечь инвестиции в размере 3,9 млрд долларов США в 2020 году с помощью таких мер, как освобождение организаций с иностранными инвестициями от таможенных пошлин и предоставление гарантии долгосрочного финансирования наряду с утверждением закона о прямых иностранных инвестициях, который поступил в эффект от 2015 года.

Американская торговая палата в Монголии также выдвинула предложения, которые включали разработку долгосрочного стратегического плана по привлечению инвесторов и его безотлагательную реализацию, оказание поддержки организациям с иностранными инвестициями, обеспечение стабильности правовой среды и создание таких стимулов, как освобождение от налогов и скидки.

Представители торговых палат США, Европы, Австралии, Германии и Франции в Монголии приняли участие в дискуссии и высказали свое мнение о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, а также о дальнейших возможностях. Они также обратились с просьбой уделить больше внимания определенным вопросам, таким как использование цифровых подписей и электронная обработка и получение документов.

Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О. Амартувшин сказал: «Поскольку в настоящее время отечественные МСП и собственники бизнеса выступают против иностранных инвестиций, мы считаем, что необходимо организовать большое движение для устранения заблуждений. Поскольку иностранные инвестиции создают среду для роста за счет внедрения новых культур, технологий и информации, крайне важно помочь информировать общественность, чтобы изменить восприятие».

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