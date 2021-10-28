АБР выделяет $32 на Второй проект по развитию устойчивого туризма в Монголии

CentralAsia (MNG) - 27 октября Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение 32 миллионов долларов США в виде кредита и гранта для второго туристического проекта АБР, направленного на усиление и диверсификацию устойчивого развития туризма в Монголии.

Проект будет поддерживать развитие туризма в трех аймаках Западной Монголии, уделяя особое внимание преимуществам для сообществ, сохранению дикой природы и ценностей наследия, а также восстановлению после коронавируса (COVID-19) и устойчивости. Ожидается, что около 16 296 местных жителей повысят свои навыки и доходы в сфере туризма.

«В Монголии небольшой, но развивающийся туристический сектор, и развитие туристического сектора Монголии является высоким национальным приоритетом для диверсификации экономики и создания рабочих мест», - сказал главный специалист АБР по окружающей среде Марк Безуйджен. «С помощью этого проекта мы расширим возможности жителей и небольшого, но растущего частного сектора для общественного туризма, создадим рабочие места за счет создания туристических улиц и туристических комплексов, а также укрепим управление пятью охраняемыми территориями и объектами наследия, имеющими глобальное значение».

Монголия обладает большой сетью охраняемых территорий, потрясающей дикой природой и уникальным культурным наследием. Экотуризм, основанный на природе и наследии, может принести столь необходимые рабочие места и финансирование для сообществ, парков и заповедников с ограниченными ресурсами, но он также требует тщательного планирования, чтобы посещение не нанесло ущерба ценностям, привлекающим туристов. Глобальное распространение COVID-19 в 2020 году создало серьезные новые проблемы для развития туризма в Монголии из-за закрытия национальных границ и сокращения — почти до нуля — числа международных прибытий, что привело к предполагаемым потерям доходов от туризма на сумму более 421 миллиона долларов. В западной Монголии лишь немногие жители могут получать доход от туризма, в то время как есть также несколько общественных объектов, которые способствуют развитию туризма.

В рамках проекта будет разработан многосекторальный подход для улучшения планирования местного туризма, обеспечения устойчивых выгод для сообществ, создания благоприятной инфраструктуры и поддержки охраняемых территорий. В центрах городов аймаков Ховд и Увс будут построены две туристические улицы, а рядом с охраняемыми территориями будут построены девять рынков, возглавляемых женщинами, для демонстрации и продажи местных продуктов. Пилотная программа развития туризма для сообществ и микро-, малых и средних предприятий является частью проекта и будет включать профессиональное обучение, оборотный фонд сообщества, инкубатор молодежных предпринимателей и создание общественных организаций.

В рамках проекта также будут построены первые два туристических центра в Западной Монголии — центр наскального искусства и кочевой культуры в аймаке Ховд и туристический комплекс Увс в аймаке Увс. Центр Ховд будет включать в себя первый в Монголии цифровой музей, посвященный культурному наследию наскального искусства, и будет включать онлайн-платформу для продвижения местных туристических товаров и услуг.

Два миллиона долларов финансирования проекта поступают из Японского фонда сокращения бедности (JFPR). JPFR финансируется правительством Японии, которое в течение последних 20 лет поддерживало проекты в Монголии по сокращению бедности, повышению уровня жизни и охране окружающей среды. Финансирование JFPR в размере 2 миллионов долларов США обеспечит критически важную поддержку для создания небольших, управляемых сообществом объектов на охраняемых территориях и объектах культурного наследия, включая недорогие, учитывающие гендерные аспекты туалетные системы и модернизацию небольших автостоянок, для улучшения впечатлений посетителей и защиты природы. наследие и создание рабочих мест на местном уровне.

Проект начнется в 2022 году и, как ожидается, будет завершен к 2027 году.

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