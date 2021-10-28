Приняты в Монголии важные решения по снижению давления на цены на продукты питания

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З. Мэндсайхан проинформировал на заседании Кабинета министров о политике, которая будет реализована в сфере продовольственного обеспечения и стабилизации цен.

В этом году из-за влияния страны-импортера, ситуации с COVID-19 и вспышки болезней домашних животных правительству необходимо регулировать цены на мясо.

Во-первых, мясо не пойдет на экспорт до конца года.

Во-вторых, будут приняты две меры по стабилизации цен на муку и сельскохозяйственного производства. В связи с увеличением посевов в этом году на мукомольных заводах наблюдается избыток пшеницы. Поэтому правительство приняло решение закупить 100–150 тысяч тонн пшеницы, соответствующей нормативным требованиям.

В-третьих, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности обсудит законопроект об освобождении отечественных производителей растительного масла от НДС с продаж на заседании Кабинета министров на следующей неделе и внесет его в парламент.

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