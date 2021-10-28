Дочь Шавката Мирзиёева прокомментировала инцидент с попыткой изнасилования студентки

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с поведением замдекана университета, который хотел изнасиловать студентку и выбросил её из окна.

«Харассмент в вузах в отношении девушек – большая проблема, которую обнажил недавний случай со студенткой Педагогического университета. На мой взгляд, деятельность таких СМИ (портал Nemolchi.uz. – ред.), защищающих права женщин - большая удача и последняя надежда для тех, кто не хочет терпеть несправедливость и сексизм. Хочу заявить, что Фонд приветствует и будет поддерживать, в том числе и финансово, такие массмедиа, работающие в данном направлении», - написала она в своём Telegram-аккаунте.

Саида Мирзиёев заявила, что «мы все понимаем, что истории, которые становятся достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга». За них надо благодарить этих девушек, решившихся рассказать, за смелость и принципиальность.

«А сколько таких историй навсегда похоронены в кабинетах и головах тех, кто просто не смог сказать о беззаконии громко? Сколько историй, в которых обвинили жертву и спустили расследование на тормозах? Сколько преступников вышли сухими из воды только потому, что удалось уговорить или запугать женщину?», - написала Мирзиеева на своей странице в соцсетях.

Дочь президента подчеркнула, что «думает постоянно» об этом случае.

«Нам необходим большой проект, в котором свои усилия объединят Сенат, Генеральная прокуратура, МВД и СМИ. Каждый такой случай должен придаваться гласности, чтобы виновные не уходили от ответственности. Жертвы насилия должны быть уверены, что их услышат и помогут, а насильники в том, что наказание неизбежно. Тогда не только в вузах никто не посмеет шантажировать угрозой отчисления или другим способом девушек, но и в любом другом месте невозможно будет нарушать закон, прикрываясь своим вышестоящем положением», - заключила Саида Мирзиёева.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя декана по делам молодёжи Ташкентского государственного педагогического университета, который пытался изнасиловать студентку. Молодая девушка хотела взять у него характеристику и рецензию для подачи на конкурс премии Зульфии.

По данному факту 19 октября было возбуждено уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

21 октября 37-летний замдекана был задержан. Уголовное дело было переквалифицировано по статье 118 (изнасилование) и 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. 23 октября мужчина был заключен под стражу.