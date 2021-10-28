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Талибы пока не разрешили ввоз гуманитарной помощи ООН из Термеза  

CentralAsia (UZ) -  Правительство, сформированное талибами, еще не разрешило ввоз гуманитарной помощи ООН из Термеза в Афганистан. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В середине этого месяца 100 тонн гуманитарной помощи от УВКБ ООН были доставлены в логистический центр Termez Cargo Centr, который должен был быть доставлен грузовиками в афганский город Мазари-Шариф.

По словам представителя УВКБ ООН, груз все еще находится в Термезе, дата его доставки зависит от того, разрешит ли ввоз афганская сторона, и этот вопрос решает представительство УВКБ ООН в Кабуле.

Ранее сообщалось, что ООН решила доставить гуманитарную помощь в Афганистан через Узбекистан.

Отмечая, что гуманитарный кризис в Афганистане усиливается, официальные лица ООН говорят, что сегодня в помощи нуждаются не менее 20 миллионов афганцев.

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