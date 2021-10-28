экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 28 октября стартует фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте.

В рамках фестиваля, который охватит все регионы республики, будут организованы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических групп и танцевальных коллективов.

В пресс-службе Агентства культурного наследия отметили, что целью фестиваля является ускоренное развитие внутреннего и внешнего туризма, широкая пропаганды культурно-исторического наследия Узбекистана среди соотечественников и зарубежных гостей.

По итогам фестиваля будут определены призовые места в номинации "Лучший сувенир" для каждого региона. Победителей объявят на церемонии закрытия фестиваля.

print
  • Главы МИД стран - соседей Афганистана приняли совместное заявление
  • Минздрав Узбекистана взял под контроль состояние девушки, обвинившей замдекана в домогательствах
  • В Казахстане за сутки выявлен 1551 случай COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com