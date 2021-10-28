В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28 октября стартует фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте.

В рамках фестиваля, который охватит все регионы республики, будут организованы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических групп и танцевальных коллективов.

В пресс-службе Агентства культурного наследия отметили, что целью фестиваля является ускоренное развитие внутреннего и внешнего туризма, широкая пропаганды культурно-исторического наследия Узбекистана среди соотечественников и зарубежных гостей.

По итогам фестиваля будут определены призовые места в номинации "Лучший сувенир" для каждого региона. Победителей объявят на церемонии закрытия фестиваля.