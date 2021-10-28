В Монголии за сутки зарегистрировали 14 завозных случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 1 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны. И общее количество заболевших возросло до 355 129.

Из них 931 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 680 случаев были выявлены в регионах страны и 14 завозных случаев, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 372 пациента находятся в легком, 6 755 — в тяжелом, 2 129 — в критическом и 363 — в очень критическом состоянии.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1626.

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