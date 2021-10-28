В Стамбуле освободили объявившего голодовку активиста из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Туркменский активист Ахмет Рахманов, задержанный 18 октября турецкими властями освобожден из депортационного центра, но другим активистам грозит высылка в Туркменистан. Правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (HRW) призвала Турцию не отправлять туркменских активистов в Туркменистан

26 октября HRW сообщила, что власти освободили Рахманова. Перед освобождением Рахманова HRW призвала турецкие миграционные власти не отправлять насильственно трех туркменских активистов в Туркменистан, предоставить им адвоката, освободить их из тюрьмы и позволить им оставаться в Турции на законных основаниях.

18-22 октября турецкие власти задержали трех активистов - Ахмета Рахманова, Камиля Абулова и Байрама Аллалыева и поместили их в центр депортации в Стамбуле. Human Rights Watch предупредила, что существует опасность их депортации.

Ахмет Рахманов, туркменский активист, задержанный турецкими властями, 22 октября объявил голодовку в знак протеста против антиобщественной политики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова.

После освобождения Рахманова правозащитная группа из Нью-Йорка призвала турецких властей немедленно освободить двух других заключенных туркменских активистов.

«Турецкое правительство должно отказаться от своих планов депортировать в Туркменистан двух заключенных туркменских активистов», - говорится в заявлении Хьюман Райтс Вотч.

«Туркменистан имеет долгую историю суровых наказаний мирных критиков правительства», - сказала Рэйчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

«Возвращение активистов в Туркменистан подвергнет их серьезному риску преследования, включая риск пыток и других видов жестокого обращения, а также насильственного исчезновения. Турция должна соблюдать свои международные обязательства не отправлять мужчин куда-либо, где они могут столкнуться с жестоким обращением», отмечает правозащитница.

В последние месяцы усилились нападения на туркменских активистов в Турции, а также давление на их родственников в Туркменистане.

Граждане Туркменистана протестуют против авторитарного президента Гурбангулы Бердымухаммедова в Турции, США и на Северном Кипре с мая прошлого года.

Критики туркменского правительства и правозащитные группы говорят, что режим президента Бердымухамедова, вступившего в должность в 2006 году после смерти бывшего авторитарного лидера Сапармурата Ниязова, преследует диссидентов, заставляя их молчать о проблемах.

Базирующийся в Болгарии Туркменский Хельсинкский фонд по правам человека отмечает, что у турецких властей есть список из 25 туркменских активистов, проживающих в Турции и на них оказывается давление.