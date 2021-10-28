В Монголии обсуждается законопроект о внесении поправок в Закон об электронной подписи

CentralAsia (MNG) - 27 октября Постоянные комитеты парламента по правовым вопросам, инновациям и цифровой политике провели совместное заседание, чтобы провести первое обсуждение законопроекта о внесении поправок в Закон об электронной подписи.

Одно из предложений рабочей группы, ответственной за разработку законопроекта, состояло в том, чтобы включить вопрос, касающийся конфиденциальности и безопасности электронных подписей, в термин «Инфраструктура открытых ключей». Рабочая группа также предложила добавить правила, которые запрещают кому-либо, кроме владельца учетной записи, входить в систему путем подтверждения своей личности, и сделать обязательным подключение системы, используемой для цифровых подписей, к системе отслеживания. Однако что касается других форм электронных подписей, подключение к системе часов будет необязательным.

На сегодняшний день около 38 000 граждан используют электронные подписи, из которых 8 000 являются сотрудниками организаций при столичном муниципалитете, а остальные — юридические лица и граждане, которые подают отчеты по налоговому и социальному страхованию, а также те, кто участвует в закупках и торгах.

Поскольку количество пользователей в настоящее время считается недостаточным, министр юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар сообщил, что ведутся работы по созданию инфраструктуры для электронных подписей в рамках задачи по выпуску электронных подписей для всех совершеннолетних граждан Монголии.

После утверждения поправки все граждане будут бесплатно обеспечены электронной подписью Главным органом государственной регистрации для создания условий для доступа граждан к государственным и банковским услугам посредством их использования. Кроме того, в законопроекте отражено, что гражданину разрешено иметь столько типов электронных подписей, однако, необходимо уплатить определенную плату специально разрешенной компании, если целью их дополнительной электронной подписи является использование в качестве сотрудника.

По итогам встречи была достигнута договоренность о внесении предложений, выдвинутых на заседании совместной постоянной комиссии, на пленарном заседании парламента.

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