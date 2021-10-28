Китай построит в Таджикистане военизированную базу

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана заявили, что Китай построит военизированную базу в Горно-Бадахшанской автономной области, но принадлежать она будет таджикским силовикам.

Этот режимный объект будет построен на фоне захвата Афганистана талибами и в рамках соглашения между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством безопасности Китая. ГБАО граничит с Китаем и Афганистаном.

Абдурахмон Аламшозода, первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана, 27 октября сообщил в парламенте, что объект будет построен в селении Вахан Ишкашимского района ГБАО.

Депутат Маджлиси намояндагон Толибхон Азимзода заявил, что эта специальная база будет принадлежать МВД Таджикистана. По его словам, все оборудование и техника, ввозимые в Таджикистан из Китая при строительстве базы, освобождены от таможенных пошлин.

«Бюджет строительства оценивается в 55 миллионов китайских юаней, что эквивалентно примерно 100 миллионам сомони», - сказал депутат.

Между тем еще в 2019 году газета Washington Post со ссылкой на местных жителей и спутниковые снимки района сообщила, что в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, в нескольких километрах от границы с Китаем уже три года находится секретная военная база Китая. В XIX веке в этом районе был передовой казачий пост Российской империи, но местные жители в беседе с американским журналистом утверждали, что сегодня в районе дислоцированы несколько сотен китайских военных.

«На спутниковых снимках базы в Таджикистане видно, что она состоит из двух блоков зданий и нескольких выкопанных траншей и укреплений. Комплекс строений находится недалеко от границы с Афганистаном, а военные укрепления позволяют держать под контролем основную дорогу, которая ведет из Афганистана в Таджикистан», - говорилось в статье.

Журналистам Washington Post удалось сфотографировать китайских солдат в военной форме на базаре в Мургабе. Из знаков отличия на их форме следовало, что подразделение, которое представляют солдаты, дислоцировано в Синьцзяне. Группу сопровождал таджикский переводчик, который помог солдатам закупить еду (в основном мясо яков) и пополнить баланс на сим-картах их мобильных телефонов.

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