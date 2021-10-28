В Казахстане за сутки выявлено 1699 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область — 252;
- город Алматы — 226;
- Северо-Казахстанская область — 156;
- Карагандинская область — 140;
- Акмолинская область — 138;
- Алматинская область — 130;
- город Нур-Султан — 130;
- Костанайская область — 126;
- Восточно-Казахстанская область — 111;
- Актюбинская область — 53;
- Западно-Казахстанская область — 50;
- город Шымкент — 46;
- Кызылординская область — 40;
- Туркестанская область — 37;
- Атырауская область — 27;
- Жамбылская область — 24;
- Мангистауская область — 13.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 934 387 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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