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В Казахстане за сутки выявлено 1699 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область — 252;

- город Алматы — 226;

- Северо-Казахстанская область — 156;

- Карагандинская область — 140;

- Акмолинская область — 138;

- Алматинская область — 130;

- город Нур-Султан — 130;

- Костанайская область — 126;

- Восточно-Казахстанская область — 111;

- Актюбинская область — 53;

- Западно-Казахстанская область — 50;

- город Шымкент — 46;

- Кызылординская область — 40;

- Туркестанская область — 37;

- Атырауская область — 27;

- Жамбылская область — 24;

- Мангистауская область — 13.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 934 387 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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