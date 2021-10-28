За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки, 26 октября, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 29 человек, передает оперативный штаб.

Отмечается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 27 человек. Еще двое умерших пациентов имели пневмонию с симптомами COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест (КВИ-).

26 октября врачи выявили еще 148 больных ковидной пневмонией.

На 28 октября лечение от COVID-19 продолжают получать 49 270 человек (43 376 КВИ+ и 5 894 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 485 пациентов, продолжают лечение на дому 40 785 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 594 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

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