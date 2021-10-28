Представители семьи миллиардера Рошальда выразили заинтересованность в инвестировании в Монголию. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Впервые Монголия была приглашена для участия в конференции «Future Investment Initiatives (FII)».

Международная конференция Future Investment Initiative (FII), которая вот уже пятый год, проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 26-28 октября. Впервые на конференцию была приглашена Монголия за счет организаторов, и Б.Болор-Эрдэнэ, директор Департамента коммуникаций и информационных технологий, выступила с речью.

Она сделала международную презентацию об инвестиционном климате Монголии, включая иностранные инвестиции в сектор информационных технологий, и призвала к инвестициям в Монголию.

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халед А. Фалих, министр по инвестициям Соединенного Королевства лорд Джерри Гримстон и представители семьи известного инвестора и миллиардера Рошальда выразили заинтересованность в инвестировании в Монголию.

Участники отметили, что самый молодой международный спикер был из Монголии. Они также отметили, что у инвесторов очень мало информации об инвестировании в Монголию.

Более 7000 делегатов со всего мира, включая политиков, руководителей частных компаний, инвесторов и новаторов, принимают участие в конференции, которая проходит под темой «Инвестиции в человечество». Они обсуждают способы инвестирования в чистую воду, образование, общественное здравоохранение, гендерное равенство, здравоохранение и информационные технологии.

Ожидается, что на мероприятии будет запущен ряд инициатив в области здравоохранения, искусственного интеллекта, общества, окружающей среды и управления образованием.

Международная конференция Future Investment Initiative была запущена в сентябре 2017 года Саудовским фондом национального благосостояния в рамках Саудовской программы экономических и социальных реформ до 2030 года и проводится уже пятый год.

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