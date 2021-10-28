WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов с 1 ноября

CentralAsia (CA) - Принадлежащий Facebook популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на многих старых моделях смартфонов, сообщает агентство Metro.

Мессенджер прекратит работу на старых телефонах по всему миру с 1 ноября 2021 года. В общей сложности это коснется 43 моделей смартфонов с операционными системами Android ниже версии 4.1 и iOS ниже версии 10.

Таким образом, мессенджер перестанет функционировать на iPhone 4S 2011 года выпуска, Samsung Galaxy Trend Lite, Sony Xperia Miro, Huawei Ascend G740, Alcatel One Touch Evo 7 и многих других смартфонах.

Отмечается, что изменения не означают, что приложение сразу перестанет работать, однако загружать обновления больше не получится. Это может привести к сбоям в работе.