экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы МИД стран - соседей Афганистана приняли совместное заявление

CentralAsia (TJ) -  Министры иностранных дел Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Ирана и России, которые являются соседями Афганистана, во время встречи в Тегеране выступили с совместным заявлением. Об этом сообщает МИД Ирана.

Дипломаты стран заявили, что ситуация в Афганистане коренным образом изменилась, и поддержали принцип невмешательства во внутренние дела Афганистана, в частности, на право афганского народа самостоятельно определять свое будущее, уважая стремление афганского народа к установлению прочного мира, и выразили надежду на достижение стабильности в стране.

Дипломаты отметили, что единственным путем для решения проблем Афганистана может быть всеобъемлющая политическая структура с участием всех этнических групп.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что талибы стремятся к диалогу с остальным миром и международное сообщество должно помочь Афганистану в его развитии. Выступая по видеосвязи на конференции в Иране, Ван И сказал, что Пекин готов провести дальнейшие переговоры между Афганистаном и его соседями о будущем страны.

«Талибы стремятся к диалогу с миром. Китай проведет третью встречу соседей Афганистана в подходящее время», - сказал министр.

Также дипломаты приняли решение, что международное сообщество должно оказать финансовую поддержку странам, принимающим афганских беженцев, в частности Ирану и Пакистану, и остальным сопредельным государствам.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Ташкенте выпавшая с 3-этажа вуза девушка обвинила замдекана в домогательствах
  • Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
  • В Узбекистане средний размер пенсии составил около $90


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com