Главы МИД стран - соседей Афганистана приняли совместное заявление

CentralAsia (TJ) - Министры иностранных дел Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Ирана и России, которые являются соседями Афганистана, во время встречи в Тегеране выступили с совместным заявлением. Об этом сообщает МИД Ирана.

Дипломаты стран заявили, что ситуация в Афганистане коренным образом изменилась, и поддержали принцип невмешательства во внутренние дела Афганистана, в частности, на право афганского народа самостоятельно определять свое будущее, уважая стремление афганского народа к установлению прочного мира, и выразили надежду на достижение стабильности в стране.

Дипломаты отметили, что единственным путем для решения проблем Афганистана может быть всеобъемлющая политическая структура с участием всех этнических групп.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что талибы стремятся к диалогу с остальным миром и международное сообщество должно помочь Афганистану в его развитии. Выступая по видеосвязи на конференции в Иране, Ван И сказал, что Пекин готов провести дальнейшие переговоры между Афганистаном и его соседями о будущем страны.

«Талибы стремятся к диалогу с миром. Китай проведет третью встречу соседей Афганистана в подходящее время», - сказал министр.

Также дипломаты приняли решение, что международное сообщество должно оказать финансовую поддержку странам, принимающим афганских беженцев, в частности Ирану и Пакистану, и остальным сопредельным государствам.

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