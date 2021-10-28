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В Instagram появится долгожданная функция

CentralAsia (CA) -  Теперь все пользователи Instagram смогут добавлять в Stories гиперссылки, сообщается на сайте социальной сети.

Ранее возможность добавлять ссылки на сторонние сайты была только у пользователей с большим количеством подписчиков (более 10 тысяч) и у верифицированных аккаунтов.

«Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в Stories - независимо от количества подписчиков», - говорится в сообщении.

Чтобы прикрепить к истории гиперссылку, необходимо зайти в меню «наклейки» вверху экрана, выбрать соответствующую кнопку и ввести адрес страницы.

Отмечается, что аккаунты, которые будут часто делиться ссылками на дезинформирующие или содержащие ненавистнические высказывания ресурсы, будут заблокированы.

Также администрация Instagram подчеркнула, что функция предназначена только для Stories и компания не планирует добавлять эту возможность в основную ленту.

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