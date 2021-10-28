За сутки в Узбекистане выявлено около 350 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 11:57, 28 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - 27 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 184905. В течение прошедших суток зафиксированы 342 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Также у 5 человек диагностирована пневмония (всего 27632).
Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1316 летальных исходов).
За день выздоровели 286 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 180591).
На лечении находятся 2998 больных коронавирусом и 1282 - пневмонией.