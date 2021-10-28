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В США одобрили введение четвертой дозы вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустили возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщается на сайте CDC.

В рекомендации федерального агентства министерства здравоохранения США говорится, что люди с умеренным и тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 18 лет, завершившие курс прививки мРНК-вакциной против COVID-19 и получившие дополнительную дозу мРНК-вакцины, могут получить бустерную дозу через 6 месяцев после третьей вакцинации.

«В таких ситуациях люди с умеренным и тяжелым иммунодефицитом могут получить в общей сложности четыре дозы вакцины от COVID-19», - отметили в CDC.

Также указывается, что четвертой дозой может быть вакцина от Pfizer-BioNTech, Moderna или Janssen.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от разных производителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендовала третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом, хотя изначально выступала против такого решения.

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