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В Узбекистане создали дистанционно управляемый пулемет (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создали крупнокалиберный дистанционно управляемый пулемет, сообщает Минобороны РУз.

Для начала на одном из предприятий Государственного комитета по оборонной промышленности разработана конструкторская и техническая документация на изделие.

На их основе был разработан опытный образец боевого модуля, оснащенного крупнокалиберным пулеметом, современными электронно-оптическими приборами наблюдения и наведения.

Начался процесс заводских испытаний этого оружия. Также может быть установлен на военную технику.

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