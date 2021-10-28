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В Узбекистане от коронавируса привито более 176 тысяч детей до 18 лет

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане от коронавируса получили вакцину более 176 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет. Для этого пока используется пока только вакцина Pfizer/BioNTech, сообщает Минздрав РУз.

Процесс вакцинации детей был запущен с 28 сентября. Вакцина вводится детям на добровольной основе только с согласия родителей или опекунов. Для этого в Узбекистан было поставлено около 2 миллионов доз немецкой вакцины.

Ранее в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана опровергли информацию о введении карантина в учебных заведениях страны.

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